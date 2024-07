C’est quoi la mucoviscidose ?

Documentaire

La mucoviscidose est une maladie génétique grave présente dès la naissance et qui affecte essentiellement les poumons et le système digestif, mais peut également toucher d’autres organes. Malgré des progrès significatifs dans la prise en charge de la mucoviscidose ces dernières années, elle reste aujourd’hui sans cure définie et envoie sa présence tout au long de la vie, nécessitant un suivi médical constant.

Quand une personne a la mucoviscidose, le corps produit du mucus d’une consistance plus épaisse que la normale. Cela conduit à des blocages dans les canaux et les tubes, principalement dans les poumons et le pancréas.

Causes de la mucoviscidose

La mucoviscidose est héritée d’une mutation génétique spécifique qui affecte le gène du régulateur de la conductance transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR). Pour qu’elle se manifeste, l’individu doit hériter d’une copie du gène de chaque parent.

Si seul un parent transmet le gène CFTR muté, l’enfant sera porteur du gène, mais ne développera pas la maladie. Le gène CFTR est crucial car il contrôle le mouvement des fluides et des sels à travers les cellules.

Lorsqu’il est muté, cela conduit à une production excessive de mucus qui se répand dans les poumons et d’autres organes, conduisant aux complications associées à la maladie.

Symptômes

Les symptômes de la mucoviscidose varient en fonction de l’âge et de la gravité de la maladie.

Chez les nourrissons, la maladie peut être détectée peu après la naissance par une obstruction intestinale – une affection connue sous le nom de iléus méconial.

Les jeunes enfants et les adolescents peuvent présenter des symptômes plus évidents, tels que la présence d’une toux persistante, des infections pulmonaires récurrentes, une difficulté à prendre du poids ou une croissance retardée.

D’autres symptômes peuvent se manifester chez les adultes atteints de mucoviscidose, y compris une faiblesse chronique, une diminution de la fertilité et, dans des cas plus sévères, un symptôme appelé syndrome de distension abdominale, qui se manifeste par un gonflement extrême du ventre.

Diagnostic de la mucoviscidose

Le diagnostic de la mucoviscidose est un processus en plusieurs étapes qui implique généralement des tests génétiques et des tests de la sueur.

Lors qu’un bébé naît, des tests de dépistage néonatal sont habituellement effectués pour détecter la présence éventuelle du gène CFTR muté. Si les tests génétiques se révèlent positifs ou si l’enfant présente des symptômes de la mucoviscidose, un test de la sueur est réalisé.

Ce test mesure la quantité de sel (en particulier de chlorure) présente dans la sueur. Une quantité élevée de chlorure suggérerait que l’individu a la mucoviscidose. Des tests de fonction pulmonaire et des radiographies peuvent également être effectués pour évaluer la gravité de la maladie.

Traitements

Bien qu’il n’y ait pas de cure pour la mucoviscidose, il existe plusieurs options de traitement pour gérer les symptômes et ralentir la progression de la maladie.

Le traitement se concentrera généralement sur l’optimisation de la fonction pulmonaire, en particulier par une régularité de physiothérapie respiratoire pour aider à dégager les voies respiratoires. Les patients peuvent également utiliser des médicaments inhalés, tels que les bronchodilatateurs, pour faciliter la respiration.

De plus, les complications liées à la digestion peuvent être gérées par des suppléments enzymatiques et une attention particulière doit être accordée au régime alimentaire pour s’assurer que le patient reçoit les nutriments nécessaires.

Conclusion

Malgré le fardeau que la mucoviscidose peut apporter, de nombreux progrès ont été réalisés dans la compréhension et le traitement de cette maladie complexe.

C’est une maladie qui nécessite une vigilance constante et des soins continus, mais avec le bon soutien, la qualité de vie peut être considérablement améliorée. Il est essentiel que les personnes atteintes de mucoviscidose reçoivent des soins médicaux appropriés et qu’elles maintiennent une attitude proactive en termes de physiothérapie et de régime alimentaire.

De plus, la recherche scientifique continue d’évoluer, avec de nouveaux développements prometteurs dans des traitements plus efficaces et, éventuellement, une cure définitive.