Le lait maternel n’est pas un simple aliment universel ; il s’adapte de manière subtile aux besoins spécifiques du nourrisson, et cela inclut même une différence selon le sexe du bébé. Cette variation est influencée par des facteurs biologiques et évolutifs qui optimisent la croissance et le développement de l’enfant.

Des études ont montré que les mères produisent un lait différent selon qu’elles allaitent une fille ou un garçon. Par exemple, pour un garçon, le lait a tendance à être plus riche en graisses et en protéines, favorisant une croissance rapide et une prise de poids plus importante. Cette adaptation correspond aux besoins énergétiques accrus des garçons, qui ont généralement une masse musculaire plus développée et une dépense énergétique plus élevée.

En revanche, pour une fille, le lait maternel est souvent plus abondant en calcium et en sucres, soutenant ainsi un développement osseux optimal et un métabolisme plus efficace. Certaines recherches suggèrent aussi que le lait destiné aux filles contient davantage de facteurs immunitaires, ce qui pourrait renforcer leur système immunitaire et améliorer leur résistance aux infections.