Conférence

Tout le monde le sait, tout le monde s’en doute, aujourd’hui, la science le dit : les écrans sont mauvais pour les enfants. Oui, mais pourquoi ? Quels sont les vrais dangers ? Que se cache-t-il derrière le simple geste qui consiste à prêter son téléphone à son enfant ? C’est que nous vous proposons de découvrir durant cette conférence qui n’a pas pour objectif de diaboliser les écrans qui font désormais partie intégrante de notre vie de tous les jours.

L’objectif est d’expliquer clairement la situation, les risques et les dangers des écrans pour nos enfants afin de les protéger d’un fléau le plus souvent méconnu des parents qui pensent souvent bien faire, voyant dans l’écran une source éducative et pédagogique.