Podcast

Comment aborder sereinement le vieillissement ? Comment vivre le passage du temps comme une chance et non comme une menace ? Quelle hygiène de vie mettre en place ? Avec son sourire désarmant (dont elle parle) Estelle Lefébure, la lumineuse actrice et mannequin, partage avec nous ses meilleurs secrets et réflexions pour être bien dans son corps, dans sa peau et dans sa vie à tout âge et le rester le plus longtemps possible !