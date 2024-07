Documentaire

Vivre vieux, vieux et fort à la fois ! C’est le cas de Roger : il fait du sport tous les jours. Sa spécialité, c’est le décathlon et sa catégorie, les plus de 70 ans. Ce sportif motivé illustre bien notre capacité à booster notre musculature à tout âge. Bengt Kayser, professeur à l’Institut des Sciences du sport, UNIL, relève : « Même une personne de 80 ans qui commence à faire un petit programme adapté de musculation va pouvoir renforcer son muscle et le faire augmenter en volume. » Mais autant le savoir, il faut fournir un certain effort : on perd à peu près 50 % de sa masse musculaire entre l’âge de 20 ans et 80 ans. La fonte de la masse musculaire qui provoque des chutes chez les personnes âgées a un nom : la sarcopénie. Un documentaire de 36.9°