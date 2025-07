Podcast

La psychologue Cathy Guillaume raconte les difficultés qu’elle a éprouvées à l’arrivée de son deuxième enfant. Épuisée moralement et psychiquement, elle a fini par craquer et détaille cette expérience dans son ouvrage « Stop au burn out maternel ». Elle revient avec Magicmaman sur la manière dont elle s’en est sortie et comment repérer les signes pour l’éviter.