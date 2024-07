Podcast



Pour beaucoup, lutter contre les rides et le vieillissement de la peau, passe par l’application de diverses crèmes et soins qui peuvent parfois atteindre un coût exorbitant. Et si vieillir avec grâce passait plutôt par l’intérieur ? C’est ce que prône Sylvie Lefranc dans son nouveau livre Mes secrets de beauté holistique, paru aux éditions Leduc. Elle y partage des exercices faciles à intégrer au quotidien. À travers ces pratiques, elle nous encourage à nous harmoniser avec notre être le plus profond, et à révéler la beauté qui en émane.