Documentaire

L’œuf est l’un des produits-phare de l’alimentation des Français. D’ailleurs notre pays est le premier producteur et consommateur d’œufs en Europe. Seul, en version sucrée ou salée, on peut accommoder ses œufs avec une multitude d’aliments et il présente de nombreux avantages nutritionnels. Mais à qu’est-ce qu’un bon œuf et comment connaître sa provenance ?

Un documentaire de Sarah Oultaf.