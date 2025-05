Article

La question de la conservation des œufs divise souvent les foyers et suscite bien des débats : faut-il les placer au réfrigérateur ou sur une étagère ? La réponse n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, et elle dépend de plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques et les préférences culturelles.

Dans de nombreux pays, notamment en Europe, il est courant de voir les œufs conservés à température ambiante. Cela s’explique en partie par le fait que les œufs pondus naturellement possèdent une couche protectrice appelée cuticule, qui aide à prévenir la pénétration des bactéries.

En Europe, les œufs ne sont généralement pas lavés après la ponte, ce qui préserve cette barrière naturelle. Ainsi, les œufs peuvent être stockés en toute sécurité sur une étagère, à condition que la température ambiante ne soit pas trop élevée.

À l’inverse, aux États-Unis et dans d’autres pays, les œufs sont souvent lavés et réfrigérés peu après la ponte pour éliminer tout risque de contamination bactérienne, notamment par la salmonelle. Le lavage des œufs élimine cependant la cuticule protectrice, rendant la réfrigération nécessaire pour ralentir la croissance bactérienne.

Les œufs conservés au réfrigérateur doivent y rester jusqu’à leur utilisation, car les écarts de température peuvent provoquer de la condensation, ce qui favorise l’entrée des bactéries.

Il est important de noter que la durée de conservation des œufs est également influencée par la méthode de stockage. Au réfrigérateur, ils peuvent se conserver jusqu’à trois semaines après la date de ponte sans perte significative de qualité. En revanche, les œufs placé sur une étagère doivent être consommés plus rapidement, idéalement dans la semaine suivant leur achat.

La décision de conserver les œufs au réfrigérateur ou sur une étagère dépend donc largement du contexte. Dans un climat tempéré et si les œufs n’ont pas été lavés, la conservation à température ambiante peut être tout à fait acceptable. Toutefois, dans des climats plus chauds ou lorsque les œufs ont été lavés, le réfrigérateur offre une option plus sûre.