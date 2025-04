Infographie | 4 infos insolites sur les restaurants

Infographie

Lorsque l’on pense aux restaurants, on imagine souvent une belle assiette, une ambiance agréable et un bon moment partagé. Mais derrière les nappes blanches et les menus raffinés se cachent parfois des concepts totalement inattendus, voire carrément insolites.

De la haute gastronomie à 5 mètres sous la mer jusqu’aux repas servis par des robots, certains établissements redoublent d’originalité pour offrir à leurs clients une expérience inoubliable.

1. Un restaurant sous la mer, littéralement

En Norvège, le restaurant « Under » vous propose une expérience unique : déguster votre repas à plus de cinq mètres sous l’eau, face à une immense baie vitrée qui donne sur les fonds marins. Vous êtes installés dans un véritable observatoire gastronomique, au cœur de l’Atlantique. Un moment hors du temps, entre terre et mer.

2. Des robots aux fourneaux (et en salle)

Dans certains établissements en Asie, comme « Robot.He » en Chine ou le célèbre Robot Restaurant au Japon, vous serez accueillis, servis et même cuisinés par… des robots. Oui, vous avez bien lu. Ces restaurants utilisent l’intelligence artificielle pour gérer l’expérience de A à Z, sans intervention humaine. L’avenir de la restauration est peut-être déjà là.

3. Manger dans le noir total, une expérience déroutante

Le concept « Dans le noir ? », présent dans plusieurs grandes villes du monde, vous invite à dîner dans une obscurité complète, sans aucune source de lumière. Guidés par des serveurs non-voyants, vous redécouvrez les textures, les goûts et les arômes sans l’aide de vos yeux. Une aventure sensorielle inédite qui vous fera voir la cuisine autrement.

4. Le repas le plus cher du monde se trouve à Ibiza

Au restaurant Sublimotion, dirigé par le chef étoilé Paco Roncero, le menu peut atteindre 2 000 € par personne. À ce prix, vous bénéficiez d’un spectacle multisensoriel mêlant haute gastronomie, projections 360°, réalité augmentée, sons immersifs et ambiance futuriste. Un voyage culinaire d’un tout autre niveau, réservé aux plus curieux… et aux plus fortunés.