Jean-Marie Gautier est chef étoilé à l’Hôtel du Palais de Biarritz depuis 1991, année durant laquelle il obtient le titre prestigieux de « Meilleur Ouvrier de France ». Vice-président du concours, il possède l’art de repérer, former et surtout transmettre son métier. À travers ce portrait, il nous fait découvrir son univers et ses producteurs.

Elevé dans une famile d’agriculteur Jean-Marie Gautier a gardé le goût pour le monde de la terre et de l’élevage. Partir dans sa région d’enfance, le Pays-basque, pour aller chercher des produits locaux comme le porc basque ou le foi gras, est pour lui une évidence. Mais c’est également son amour de la cuisine et des grands classiques de la gastronomie qu’il met un point d’honneur à la transmission. Il met son savoir-faire au serices des jeunes.

