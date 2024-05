Documentaire

Mathilde Larrère, historienne des luttes et de l’émancipation politique, propose de retracer l’histoire du suffrage universel et du rituel électoral en France à travers deux objets qui garantissent et matérialisent le secret du vote : l’urne en bois, bientôt complétée par l’isoloir.

« Un homme, une voix » : tel est l’adage qui fonde tout pouvoir démocratique. Depuis 1848 en France, le suffrage est défini comme universel, égal, mais aussi secret, afin d’en garantir la sincérité et de protéger l’électeur contre d’éventuelles pressions. Un principe qui ne décourage en rien les nombreuses entreprises de fraude…

