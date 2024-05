Documentaire



En avril 2024, nous fêtons les 80 ans du droit de vote des Françaises. Le 21 avril 1944, la France accordait le droit de vote aux femmes, bien après l’Australie, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, la Birmanie ou même l’Azerbaïdjan. Pourquoi la France, patrie des droits de l’Homme, a-t-elle attendu si longtemps pour accorder aux femmes ce droit fondamental déjà accordé par 58 pays ou états dans le monde ?

Si dès 1893, la Nouvelle-Zélande adopte le suffrage universel, permettant aux femmes, y compris les femmes Maori, de voter lors des élections législatives, pour la plupart des pays européens il faudra patienter jusqu’à la fin de la guerre de 14/18 pour que les gouvernements adoptent la loi, la médaille des retardataires européens revenant au Lichtenstein et à la Moldavie, qui attendent respectivement 1984 et 1993.

Pourquoi donc cette longue valse-hésitation qui a freiné une décision politique qui semble aujourd’hui si évidente ? Quelles étaient donc les craintes des réfractaires ? Comment, depuis le XVIIIème siècle, les Européennes ont-elles pris part à la vie politique et sociale ? Comment ces « citoyennes sans citoyenneté » se sont-elles inscrites dans la longue marche vers la reconnaissance de leurs droits civils et politiques ? Où et quels ont été les combats et qui les a menés ?

Documentaire écrit et Un documentaire réalisé par : Jean-Frédéric Thibault & Stéphanie Thomas

Année : 2024 / Durée : 53′

Coproduction : Illégitime Défense / LCP-Assemblée nationale