Conférence

Comme dans le reste du monde, y compris occidental, l’histoire du Việt Nam n’échappe pas à une écriture de l’histoire au masculin, où les femmes n’en ont été que si peu les actrices et les auteures. Si l’image de la femme guerrière traverse l’histoire (et les rues) vietnamiennes, des figures mythiques des sœurs Trưng à la révolutionnaire Nguyễn Thị Minh Khai, le pouvoir politique est resté l’apanage des hommes, laissant aux femmes la gestion économique familiale et la transmission des valeurs traditionnelles. Cette leçon est un essai de relecture de l’histoire du Việt Nam au féminin, s’interrogeant sur les sources et méthodes alternatives possibles pour faire émerger d’autres facettes de l’histoire. J’évoquerai aussi par le prisme de l’ego-histoire, mon parcours personnel d’historienne qui travaille sur l’histoire culturelle et sociale, et relaterai comment j’en suis venue à choisir les femmes comme objet d’études et plus précisément à réfléchir sur les identités plurielles des femmes vietnamiennes.