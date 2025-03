Documentaire

Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de mineurs, séparés de leurs parents, ont été ballottés de centres d’accueil en orphelinats. Cette situation a contribué à faire émerger une notion nouvelle : le meilleur intérêt de l’enfant.

Le 7 septembre 1949, un groupe de 123 orphelins de guerre polonais débarque au Canada dans le port d’Halifax. Pour eux, c’est la fin d’un éprouvant périple : ils ont été déportés en Sibérie après la mise sous tutelle par l’URSS des États baltes, où ils avaient trouvé refuge avant le pacte germano-soviétique, puis ont traversé l’Asie centrale avant d’être accueillis en Afrique dans le camp de Tengeru, au Tanganyika – l’actuelle Tanzanie. Comme eux, ce sont des centaines de milliers de mineurs européens que le second conflit mondial a privés de leur foyer et de leur pays natal. Certains ont été séparés de leurs parents en fuyant l’avancée des troupes ennemies, d’autres les ont perdus dans un bombardement ou après une arrestation. D’autres encore se sont retrouvés seuls après avoir été déportés avec eux dans un camp de concentration. Quelques-uns aussi sont nés dans les « Lebensborn » nazis (des maternités à visée eugéniste), tandis que certains, livrés à eux-mêmes à la fin du conflit, ont erré en bande dans des villes en ruines…

D’enjeu humanitaire à symbole politique

Suivant en fil rouge l’histoire de la centaine d’orphelins polonais – dont les parents disparus avaient combattu dans l’armée Anders en exil – qui furent ballottés de pays en pays pendant près d’une décennie, ce documentaire tout en archives ouvre la focale sur la multiplicité des situations des centaines de milliers de mineurs arrachés à leur famille par la guerre. Des orphelins dont le sort s’est décidé au gré des réalités et des jeux d’influence de l’après-guerre : modification du tracé des frontières, politiques d’accueil contrastées des pays, action des organisations internationales publiques et privées et affrontement idéologique entre puissances ont transformé l’impératif humanitaire de leur prise en charge en enjeu politique. Leur situation dramatique a eu pour conséquence une évolution des mentalités et des règles de protection de l’enfance. Alors que les mineurs étaient auparavant considérés comme appartenant à leur patrie et à leurs parents, une notion nouvelle se dessine après 1945 : celle du meilleur intérêt de l’enfant. Très vite pourtant, les nations vont instrumentaliser le sort des orphelins de guerre à la faveur des tensions et des luttes idéologiques nées sur les cendres du conflit. Une posture qui perdure, comme l’ont montré dernièrement les déportations d’enfants pratiquées par la Russie de Poutine en Ukraine.

Documentaire de Deborah Ford (France, 2024, 1h32mn)

Documentaire disponible jusqu’au 31/10/2025