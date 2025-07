Documentaire

Si tout est l’histoire, « La France aux mille villages », en fait indéniablement partie, riche et savoureuse… Vous découvrirez ce qui fait l’essence d’un pays, ses racines, son passé, la France en plein cœur. Ses accents et ses couleurs, la France vue de ses provinces, remplies de traditions ancestrales…

Tandis qu’il vous permettront de découvrir les plus beaux villages, ces programmes vous feront rencontrer leurs habitants, les artisanats locaux, les petits commerces, vivre les fêtes traditionnelles, les histoires et légendes d’une France charmante et authentique, berceau d’une des plus brillantes et des plus anciennes civilisations du monde.