La France est dotée d’un patrimoine riche et diversifié qui suscite l’admiration des étrangers mais aussi des Français eux-mêmes. Parmi ses trésors, se trouve la ville de Saint-Malo, située en région Bretagne. Connue pour son riche passé historique, la ville est classée parmi les destinations touristiques les plus appréciées de l’hexagone.

Héritière des corsaires, la cité d’Alet se dresse fièrement face à la mer, gardienne d’une histoire qui a résisté aux attaques, aux intempéries et au temps. Loin d’être une simple destination balnéaire, Saint-Malo est un livre d’histoire grandeur nature qui offre bien plus qu’une jolie vue sur la Manche.

Laissez-vous guider à travers les rues de cette citadelle où la mer et l’histoire sont profondément enracinées.

Saint-Malo, une ville au riche passé historique

Nul ne peut évoquer Saint-Malo sans faire une allusion à son riche passé historique. Fondée par un moine gallois au 6ème siècle, la cité malouine a connu une histoire mouvementée.

D’éminents corsaires y ont fait escale, parmi lesquels le célèbre Surcouf et de nombreux navigateurs et explorateurs sont partis de ses ports tels que Jacques Cartier, découvreur du Canada. Saint-Malo est ainsi une cité bâtie sur un passé maritime glorieux, dont les remparts racontent l’histoire.

De plus, la ville est souvent associée à l’histoire des corsaires. En effet, Saint-Malo était un véritable bastion des corsaires durant le 17ème et le 18ème siècle. Les riches demeures que l’on peut encore admirer aujourd’hui témoignent du faste de cette époque. La maison de corsaire, par exemple, est un célèbre monument de la ville qui présente aux visiteurs l’historique passionnant du métier des corsaires.

Une cité d’art et d’histoire

Classée Ville d’Art et d’Histoire, Saint-Malo ne manque pas d’atouts pour ravir les amateurs de culture et d’histoire.

L’intra-muros, le centre historique de la ville, est un véritable bijou architectural où l’on peut admirer des édifices tels que le château de Saint-Malo, qui abrite aujourd’hui le musée d’histoire de la ville et le pays malouin, mais aussi la cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo, joyau du patrimoine religieux breton.

Par ailleurs, la ville accueille chaque année le festival de musique « La Route du Rock » et le festival du livre et du film « Etonnants Voyageurs », preuves de l’importance que Saint-Malo accorde à la culture et à la création artistique.

Sans oublier bien sûr, le traditionnel Fest-Noz, fête nocturne bretonne inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui mêle danse et musique folklorique.

Un coeur naturel battant

Saint-Malo est également une ville riche en trésors naturels. La côte d’Emeraude, sur laquelle la ville est installée, est parsemée de plages magnifiques qui attirent les amoureux de la mer et du soleil. Le spectacle des grandes marées est un moment fort, à voir au moins une fois lors d’une visite à Saint-Malo.

Les balades le long du littoral offrent des panoramas à couper le souffle sur la baie de Saint-Malo et la diversité de la faune et de la flore locale. A l’intérieur des terres, la ville est entourée d’une campagne luxuriante, ponctuée d’anciens villages et de châteaux.

Pour les amoureux d’écotourisme, la randonnée autour de la ville est une expérience à ne pas manquer. Du chemin de ronde des remparts de Saint-Malo au sentier de la pointe de la Varde, les itinéraires de randonnée offrent une diversité de paysages et points de vue exceptionnels.

Une gastronomie bretonne savoureuse

La réputation de la Bretagne en matière de gastronomie n’est plus à faire. Saint-Malo en est une parfaite illustration avec ses nombreux restaurants proposant une cuisine locale raffinée. Les amateurs de fruits de mer seront ravis par la fraîcheur des produits proposés, tandis que les gourmands pourront se délecter de crêpes bretonnes, de kouign-amann ou encore de cidre brut.

A noter également, la ville de Saint-Malo est réputée pour les délicieuses huîtres de Cancale, un mets recherché et apprécié des connaisseurs. La visite de Saint-Malo ne serait pas complète sans une dégustation des spécialités culinaires de la région.

Accessibilité et infrastructures touristiques

Saint-Malo est facilement accessible par différents moyens de transport.

En train, la ville est à un peu plus de deux heures de Paris et est bien desservie par la ligne TGV. En voiture, le trajet depuis la capitale prend environ quatre heures. L’aéroport de Rennes se trouve à une heure de route de la cité corsaire et propose des vols réguliers vers de nombreuses destinations.

La ville dispose également de nombreuses infrastructures dédiées au tourisme. Les établissements d’hébergement vont des campings aux hôtels de luxe, en passant par des gîtes et des chambres d’hôtes. Les amoureux de la mer auront l’embarras du choix avec les différents clubs de voile, de surf et autres sports nautiques. Les enfants ne sont pas en reste, avec plusieurs parcs à thème, des balades en mer et de nombreuses activités culturelles adaptées.

Conclusion

Saint-Malo est une ville qui sait conjuguer le passé et le présent. Terre de corsaires, ville d’artisans, la cité malouine est un joyau breton qui propose à ses visiteurs une palette variée d’activités et de découvertes.

C’est l’endroit idéal pour ceux qui recherchent une destination qui combine la découverte du patrimoine culturel, le plaisir des activités en plein air et la dégustation gastronomique. Que vous soyez un sportif chevronné, un amateur d’histoire, un aventurier de la nature ou un simple promeneur, Saint-Malo vous accueille à bras ouverts pour une expérience inoubliable.

Succombez à son charme et laissez-vous entraîner dans le tourbillon de son histoire et de ses traditions. Vous serez conquis par son charme unique et son hospitalité bretonne.