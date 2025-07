Documentaire

Voyages au Vietnam – Hanoi, la capitale du Vietnam. C’est ici que le président HO CHI MINH proclama le 2 septembre 1945 l’indépendance du Vietnam. Le vieux quartier populaire d’Hanoi ou quartier des 36 corporations est l’un des plus pitoresques de la ville, avec ses demeures à deux ou trois étages, ses façades très étroites, souvent décorées et noircies par le temps. Avec près de 80 millions d’habitants, le Vietnam est le treizième pays le plus peuplé du monde. 85% de sa population est d’origine vietnamienne Les 15% restant se composent de Chinois et de quelques 53 ethnies minoritaires…