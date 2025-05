Documentaire

Au nord de l’Amazonie, dans l’une des forêts les plus inaccessibles du Brésil, les Wajapi vivent une existence préservée de l’influence du monde moderne. Fuyant les blancs, leurs maladies, leurs massacres, leurs défrichements, ils ont su conserver leur identité et leur mode de vie. Ici, s’enduire la peau de rouge est une façon de maintenir un lien très ancien avec une civilisation pré-colombienne dont ils sont parmi les derniers héritiers. Depuis la nuit des temps, ils utilisent des teintures végétales pour dessiner des compositions géométriques raffinées, conçues à même la peau, le jenipa kusiwara. Ils ont élaboré au fil des siècles un système de communication unique, riche mélange d’art graphique et verbal, qui traduit leur vision singulière du monde et leur permet de transmettre les connaissances essentielles sur la vie de la communauté. Documentaire réalisé par Charlie Buffet.