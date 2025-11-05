Documentaire

Les Borana sont des pasteurs semi-nomades qui vivent dans le sud de l’Éthiopie, le long de la frontière kényane. Depuis toujours, ils extraient le sel de cet énorme gisement formé par le volcan. Il se trouve au fond du lac de cratère El Sod.

Les hommes utilisent des perches à bouts pointus pour briser le lit du lac. La boue forme une croûte dure, compacte et épaisse ; il faut travailler dur, frapper le plus fort possible pour la fissurer.

Documentaire : Dans la bouche du diable

Réalisation : Jean Queyrat

