Documentaire

Le Yucatan a plusieurs visages que Sophie Jovillard invite à découvrir cette semaine en sa compagnie. Le littoral de Cancun – la riviera Maya – est sans doute son aspect le plus connu. Cette station balnéaire, aménagée dans les années 1970, est avec l’héritage des Mayas et des colons espagnols ce qui attire le plus grand nombre de touristes. Pourtant, le Yucatan est également une terre d’authenticité. De Tulum à Mérida et Cancun, Sophie Jovillard sillonne un territoire très marqué par le poids de l’histoire.