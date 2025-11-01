Documentaire

Sébastian Perez nous invite à voyager en Équateur et à rencontrer ceux qui vivent au quotidien grâce au système D. Quatorze ans après une grave crise bancaire, les Equatoriens ont appris que pour gagner leur vie, il ne fallait rien attendre des autres.

Carlos fait partie de ces rois de la débrouille capables de tirer parti de toute chose. Il construit des meubles sans couper un seul arbre. Raoul, ancien ministre, est devenu chocolatier. Christian, tatoueur et chaudronnier, fabrique et exporte ses pistolets à tatouage dans le monde entier.

De la cordillère des Andes à l’océan Pacifique, Sébastien Perez Pezzani part à la rencontre de ces descendants des Incas qui ont su s’adapter et relever la tête.

Première diffusion : 16/06/2013

Un reportage de Sebastian Perez