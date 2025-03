Documentaire

« En mettant les pieds, pour la première fois dans le ferry de Mombasa, je me suis dit, en bon blanc un peu con : ah, le plus grand bac d’Afrique, le plus peuplé, va y avoir du sport, du chahut, des coups de gueules, des chansons, des mains aux fesses, des vendeurs à la sauvette, des pickpockets… Non, mon garçon, ici c’est l’Afrique de l’Est, l’Afrique du flegme et du quant-à-soi. Le pays Swahili, de « sahil », la côte en arabe ; Afrique métissée de coran. Élégance Massaï et réserve muslim. ». Un documentaire de Franck CUVELIER.