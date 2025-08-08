Documentaire

D’Édimbourg aux Shetland, Rémi Dupouy s’immerge dans le quotidien des éleveurs écossais, et n’oublie pas d’admirer la luxuriante faune de cette contrée sauvage.

Les Écossais sont un peuple d’éleveurs qui ont réussi à conserver des races animales très anciennes, voire primitives même, qui ont traversé les âges jusqu’à nos jours. Ici, l’homme a en quelque sorte su préserver la nature sauvage des espèces.

Pour ces races, l’appel du sauvage retentit dès que s’ouvre la porte d’un enclos. L’instinct de survie, inné, vit encore en elles. Elles vivent ainsi en harmonie avec leur environnement, et cohabitent avec d’autres espèces emblématiques, comme la grouse, le cerf et le phoque gris.

Documentaire : » Wild trip – Écosse, le clan des primitifs »

Réalisation : Matthieu Maillet

