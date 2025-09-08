Podcast

Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, dans l’espoir d’atteindre une vie meilleure. Mais beaucoup d’entre eux font naufrage dans l’indifférence générale.

Face à ce drame humain, Lucille Guenier a voulu agir en rejoignant l’association SOS Méditerranée pour devenir les yeux et les oreilles de l’Océan Viking, son navire de sauvetage en mer. Le 13 mars 2024, alors qu’elle scrute la mer à la jumelle, un point noir apparaît à l’horizon. Un point noir qui signe le départ d’un sauvetage difficile…