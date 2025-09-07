Documentaire

Fidji compte plus de 300 îles disséminées au cœur du Pacifique Sud. Plus d’une centaine d’entre elles sont inhabitées.

A Fidji, tout le monde peut trouver une île à son goût grâce à la diversité des activités touristiques proposées. On peut devenir amis avec de charmantes créatures sous-marines comme les dauphins, se relaxer à terre dans des luxueux hôtels ou encore revivre l’aventure de Robinson Crusoe.

Mais ce qui fait le charme de Fidji, c’est indéniablement l’accueil chaleureux de ses habitants. Ici, Bula, le « bonjour » local, est toujours spontané.

Tiré du film: « Fidji – Parfum d’îles” de la collection “Nouveaux Paradis”

Réalisation: Martin Blanchard

Production: MAHA, What’s up Films & ARTE G.E.I.E