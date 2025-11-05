À Maincy, le cadre paisible mène au château de Vaux-le-Vicomte, dialogue magistral entre Le Vau, Le Nôtre et Le Brun, dont les jardins à la française ouvrent la perspective. Autour, cressonnières et pont de Maincy immortalisé par Cézanne rappellent l’inspiration des peintres. Route vers Barbizon, berceau de l’école éponyme, précurseurs de l’impressionnisme : auberge Ganne, ateliers, et forêt de Fontainebleau où l’on peignait sur le motif – aujourd’hui paradis de randonnée et de grimpe, de la mare aux Fées aux chênes remarquables. À Moret-sur-Loing, rencontre avec les derniers artisans du véritable sucre d’orge, recette bénédictine vieille de trois siècles. Grez-sur-Loing aligne pont médiéval, église romane et rives propices au canotage ; son pont inspira Corot et servit de doublure au Pont-Neuf pour Christo. Final à La Roche-Guyon : boves troglodytiques, potagers du château, tunnel médiéval vers le donjon perché et vues sur la Seine et le Vexin. Un voyage de pierres, d’eaux et d’ateliers, aux portes de Paris.
Réalisé par Élodie BOUTIT.
© MORGANE PRODUCTION