Entre cimes et rivages, le relief Corse révèle un dédale de vallées innombrables et irriguées de cours d’eaux. Une juxtaposition d’univers différents se succèdent à vive allure, entre gorges et plaines, par des routes interminables qui butent sans cesse sur la montagne.

Pendant des siècles, les hommes ont eu leur destin lié à cette terre « entre mer et montagne ». Ils y ont gagné leur existence, en faisant aller et venir leurs troupeaux de la plage (l’hiver) aux alpages (l’été).

De nos jours, l’homme tente de maintenir dans ces territoires morcelés une activité et un savoir-faire artisanal comme la confection de fromages et de charcuteries traditionnelles qui font la renommée de l’île et son art de vivre.

Documentaire : La Corse, beauté sauvage – Des vallées et des hommes

Réalisation : Jean Froment

