Un voyage initiatique sur la route des ancêtres du Pacifique. Des jeunes Polynésiens partent à la recherche de leurs origines à travers l’océan, sur les traces des grands navigateurs d’autrefois.
Entre la danse, les tatouages sacrés et les pirogues guidées par les étoiles, Sillage des Ancêtres raconte l’histoire d’un peuple en mouvement, porteur d’une mémoire océanique et d’une culture millénaire. Des rivages de Tahiti à la Chine ancestrale, ce documentaire tisse le lien entre les traditions polynésiennes et la quête universelle des racines.
Réalisé par Guillaume Levis