Infographie | 4 infos insolites sur le Paraguay

Infographie

Au cœur de l’Amérique du Sud, niché entre les géants que sont le Brésil, l’Argentine et la Bolivie, se trouve une nation souvent méconnue des circuits touristiques traditionnels. Le Paraguay, surnommé avec justesse le Cœur de l’Amérique, est une terre de contrastes saisissants où la modernité des centres urbains côtoie une nature sauvage et des traditions ancestrales d’une résilience rare.

Loin des plages bondées du littoral atlantique, ce pays offre une authenticité qui désarçonne le voyageur en quête de vérité et de profondeur culturelle. Explorer le Paraguay, c’est accepter de s’immerger dans une atmosphère où le temps semble s’écouler différemment, dicté par le rythme des fleuves et la chaleur tropicale.

Nous vous proposons de plonger dans l’identité de ce pays fascinant à travers quatre piliers qui font sa singularité absolue sur la scène internationale. De sa langue vibrante à ses rituels sociaux immuables, découvrez ce qui rend le Paraguay véritablement insolite et inoubliable.

Le triomphe du guaraní ou le bilinguisme comme identité nationale

L’une des caractéristiques les plus frappantes du Paraguay réside dans son paysage linguistique, qui défie les schémas habituels de la colonisation en Amérique latine. Contrairement à ses voisins où les langues autochtones ont souvent été reléguées aux marges de la société, le guaraní occupe ici une place centrale et prestigieuse.

Il ne s’agit pas seulement d’une langue parlée par les communautés indigènes, mais d’un véritable ciment social qui unit toutes les strates de la population. Environ 90 % des Paraguayens pratiquent ce que l’on appelle le bilinguisme paritaire, une situation unique au monde pour une langue d’origine précolombienne.

Cette survie miraculeuse trouve ses racines dans l’histoire coloniale spécifique de la région, marquée par l’influence des missions jésuites qui ont favorisé l’usage du guaraní. Aujourd’hui, cette langue est constitutionnellement l’égale de l’espagnol, et elle est enseignée dans toutes les écoles du pays, garantissant sa transmission aux générations futures.

Dans les rues d’Asunción ou dans les profondeurs du Chaco, il est fréquent d’entendre le jopara, un mélange fluide et créatif d’espagnol et de guaraní. Cette hybridation linguistique reflète parfaitement l’âme métisse du peuple paraguayen, fier de ses racines et résolument tourné vers l’avenir.

Le guaraní n’est pas qu’un outil de communication ; c’est le vecteur des émotions, des plaisanteries et de la résistance culturelle. Il donne au Paraguay une voix singulière, une résonance poétique que l’on ne retrouve nulle part ailleurs sur le continent sud-américain.

Un emblème à deux visages pour une nation souveraine

Si vous observez attentivement le drapeau paraguayen, vous remarquerez une particularité technique qui en fait une curiosité vexillologique mondiale. C’est en effet le seul drapeau national en vigueur à posséder deux faces distinctes, présentant un motif différent sur l’avers et sur le revers.

Adopté officiellement en 1842, ce drapeau tricolore composé de bandes horizontales rouge, blanche et bleue porte en son centre des symboles chargés d’une lourde signification historique. Sur l’endroit, ou l’avers, figurent les armoiries nationales : une étoile d’or entourée d’une branche de palmier et d’une branche d’olivier, symbolisant la gloire et la paix.

Cependant, il suffit de retourner l’étoffe pour découvrir un tout autre emblème sur le revers. On y voit le sceau du Trésor, représenté par un lion assis au pied d’une pique surmontée du bonnet phrygien, symbole universel de la liberté.

Ce sceau est accompagné de la devise nationale « Paz y Justicia » (Paix et Justice), rappelant les aspirations fondamentales d’un peuple qui a dû lutter avec acharnement pour son indépendance. Cette dualité n’est pas un simple caprice esthétique, mais le reflet de la complexité de l’État paraguayen.

D’un côté, la représentation de la puissance et de la reconnaissance internationale, de l’autre, la protection de la liberté et des richesses nationales. Porter un tel drapeau, c’est afficher une identité qui refuse la simplicité et qui revendique sa singularité historique face au reste du monde.

Une île entourée de terres au cœur du continent

Le Paraguay partage avec la Bolivie la distinction géographique d’être l’un des deux seuls pays d’Amérique du Sud totalement dépourvus d’accès direct à la mer. Cette situation d’enclavement a profondément façonné le caractère du pays, lui conférant une aura de citadelle intérieure protégée par de vastes étendues sauvages.

Pourtant, cette absence de littoral maritime n’a jamais signifié un isolement total, car le pays est irrigué par un réseau fluvial exceptionnel. Le fleuve Paraguay et le fleuve Paraná constituent de véritables autoroutes liquides qui relient le pays à l’Océan Atlantique, via l’estuaire du Río de la Plata.

Cette géographie particulière a forcé le pays à développer une expertise navale et commerciale unique, transformant ses ports intérieurs en hubs économiques vitaux. Le Paraguay possède d’ailleurs l’une des plus grandes flottes de barges au monde, essentielle pour l’exportation de ses richesses agricoles.

L’absence de mer est compensée par la présence de zones humides spectaculaires, comme le Pantanal paraguayen, qui abrite une biodiversité d’une richesse inouïe. Le pays est un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs, les caïmans et les jaguars, évoluant dans un labyrinthe d’eau douce et de verdure.

Être un pays enclavé a aussi forgé une mentalité de résilience et d’autosuffisance chez les Paraguayens. Ils ont appris à transformer ce que d’autres verraient comme une faiblesse en une force, devenant notamment l’un des principaux exportateurs mondiaux d’énergie hydroélectrique grâce aux barrages monumentaux comme celui d’Itaipu.

Le tereré ou l’art sacré de la convivialité glacée

Il est impossible de traverser le Paraguay sans croiser une personne portant fièrement son thermos et sa guampa. Le tereré est bien plus qu’une simple boisson rafraîchissante ; c’est le pilier central de la vie sociale, un rituel quotidien qui transcende les barrières d’âge et de classe.

Variante froide du maté, le tereré consiste à infuser de la yerba mate dans de l’eau glacée, souvent agrémentée de pohã ñana, des herbes médicinales broyées à la main. Chaque préparation est personnalisée selon les besoins du moment : digestion, relaxation ou énergie.

Ce qui rend le tereré unique, c’est sa dimension collective et son protocole rigoureux de partage. On ne boit pas le tereré seul dans son coin ; on le fait circuler au sein d’un cercle d’amis ou de collègues, selon un ordre précis établi par le cebador, celui qui prépare et sert la boisson.

En 2020, l’UNESCO a reconnu cette pratique en l’inscrivant au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette distinction souligne l’importance du tereré comme vecteur de dialogue, de tolérance et de cohésion sociale au sein de la communauté paraguayenne.

Le tereré est un rempart contre la chaleur écrasante du climat tropical, mais c’est aussi un espace de parole. C’est durant ces pauses que se règlent les affaires, que se racontent les dernières nouvelles et que se renforcent les liens familiaux dans un esprit de fraternité absolue.