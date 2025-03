Documentaire

Au Mexique, dans la ville de Tultepec, on ne sniffe pas la poudre, on la travaille pour produire les plus beaux feux d’artifices et préparer l’événement de l’année, la fête de Saint Jean de Dieu, le Saint Patron des pyrotechniciens qui donne lieu à un festival tout feu tout flamme où s’affrontent la crème mondiale des artificiers. Pendant 10 jours, la ville joue avec le feu et s’embrase jusqu’au bouquet final. Une feria explosive où brûlures et blessures font partie du programme. Un documentaire de L’Effet Papillon.