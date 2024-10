Documentaire

Loin des plages tropicales, à quatre cents kilomètres de Salvador dans l’État de Bahia, s’étend la Chapada Diamantina. Cette région tient son nom de la ruée vers le diamant qui connut son apogée aux XVIIIe et XIXe siècles. Grâce à ses montagnes et ses falaises abruptes qui interceptent l’humidité de l’Atlantique, la région regorge de lacs, de rivières, de cascades, de grottes souterraines et offre une faune et une flore abondantes.