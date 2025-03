Documentaire

Magnifique un jour, parfait le suivant » voilà le bulletin météo de Brisbane. Située à l’autre bout du monde, à 16.000 km de Paris, c’est la 3ᵉ ville la plus peuplée d’Australie après Melbourne et Sydney.Longtemps considérée comme une vieille endormie, la capitale du Queensland est en pleine révolution. La preuve ? Elle vient d’être désignée ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2032. Vague de croissance, économie florissante, le tout accompagné d’un climat subtropical avec un soleil présent toute l’année font de Brisbane depuis la crise du COVID la nouvelle destination préférée des expatriés français en Australie. Étudiant, businessman, famille, 3000 français sont installés dans ce nouvel eldorado.

Comme Tom installé avec femme et enfants sur la « Sunshine coast ». Cet entrepreneur, adepte du surf, est à la tête d’un business florissant : les coffrets-cadeaux « Wewander » n°2 en Australie avec 2400 points de vente. Maitena a de son côté quitté ses bureaux de Sydney et un poste de directrice commercial dans un grand groupe pour devenir la guide des jeunes français en quête d’aventure australienne. Hébergement, travail, achat de voiture, elle est la « maman » de toute la jeune génération, elle organise même des BBQs géants et des excursions sur les plus belles iles de la région.

Mais le français le plus « bankable » de Brisbane est un chef, Thierry est ici depuis plus de 20 ans. Spécialisé dans le vin français, ce restaurateur lyonnais est complet trois semaines à l’avance.

Découvrez les français qui ont décidé de partir à la conquête « de l’est » Australien.