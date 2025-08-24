Documentaire

Dans la ville d’Adélaïde, en Australie, se trouve un jardin botanique exceptionnel.

Cet endroit enchanteur possède une collection de plantes provenant du monde entier et organisée par thème. Mais préserver une telle diversité dans une région aussi sèche se révèle être un véritable défi.

Faites la rencontre de Karen Smith, la conservatrice du jardin botanique et découvrez comment elle et ses équipes parviennent à prendre soin des plantes tout en préservant l’environnement !

Extrait du film : ​​ »Australie en vert » – issu de la collection « Voyage à travers les couleurs »

Réalisation : Philippe Moreau

