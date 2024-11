Documentaire

Perdue dans l’Atlantique Nord, à quelques kilomètres du cercle polaire arctique, « l’île de glace et de feu », démontre par la diversité de ses paysages qu’elle mérite amplement son nom. Volcans, glaciers, champs de lave, chutes d’eau vertigineuses, zones géothermiques, bains naturels et plages de sable noir composent des paysages sauvages qui, selon la lumière qui les éclaire, évoquent aussi bien le début comme la fin du monde

De la baie de Husavik, petite cité de pêcheurs devenue haut-lieu de l’observation des cétacés, au village d’Isafjordur dans les fjords de l’Ouest sauvage, en passant par les paysages dramatiques de Myvatn, Ismaël Khélifa va partir à la rencontre de ces visages qui composent et donnent vie au Nord de l’Islande.

Après son ascension, Ismaël se trouve au sommet du cratère Hverfjall.

Il est en compagnie d’Anton, l’enfant du pays, guide de cette journée qui s’annonce mémorable.

Anton explique à Ismaël que le décor lunaire de ce volcan a été utilisé par la NASA pour l’entrainement des astronautes des missions Apollo avant leur départ pour notre satellite en 1969.

Alors que le printemps peine à pointer le bout de son nez, Anton assure que la motoneige reste la meilleure solution pour découvrir Myvatn et ses alentours, direction cette fois le clou du spectacle : l’impressionnante cascade de Goddafoss.

Le lendemain , Ismaël est à bord de sa voiture sur les routes sinueuses des côtes islandaises.

Il se gare au bout de la route, à quelques pas de la mer, dans un décor grandiose et presque déserté de tout humain. Egill, propriétaire des lieux l’y rejoint pour lui souhaiter la bienvenue

Ismaël lui explique qu’il est heureux d’être ici mais aussi étonné d’avoir trouvé cet hôtel dans cet endroit aux airs de bout du monde.

Celui-ci lui propose d’ailleurs de prendre la route pour aller découvrir un lieu cher à son cœur, le cœur de ville de Husavik à quelques km de là, célèbre petit port de pêche si typique du nord de l’Islande.

Les bâtiments colorés rappellent le charme d’antan de ce petit port aux allures viking et font oublier qu’en Islande il fait nuit plusieurs mois dans l’année.

Egill propose à Ismaël d’aller assister au spectacle le plus apprécié de la région, l’observation des baleines.

Plus tard, après ces centaines de km qui séparaient Husavik des fjords de l’Ouest, Ismaël arrive enfin à destination dans le petit village de Thingeyri.

C’est ici que Wouter l’accueille pour les prochains jours.

Il propose à Ismaël de l’emmener découvrir son petit paradis secret…

Il se trouve qu’il n’y pas plus Islandais pour un belge puisque Wouter est également passionné par les chevaux Islandais et possède même une ferme.

Après s’être attelé à ses tâches, Ismaël rejoint Wouter qui est en train de préparer les chevaux pour la grande randonnée du jour.

Ismaël se rend ensuite sur le port d’Isafjordur, où il a rendez-vous avec Inga.

Elle prépare son matériel avant de partir en mer.Cette navigation est aussi l’occasion pour Ismaël d’interroger Inga sur son parcours et sa vie d’exploratrice.