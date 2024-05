Documentaire



Nicolas Henry voyage à travers l’Inde pour capter l’histoire et les légendes de ce pays fascinant. Cette fois, il est à Bhinai, un village aux pieds des Aravallis. Il rencontre la famille royale. Jahnvi est la grand-mère de la famille, et raconte la malédiction qui pèse sur sa famille : à cause de la déesse Sati, tous les hommes meurent entre 45 et 50 an depuis 5 générations. Mais la malédiction est maintenant brisée, et son fils et son petit-fils sont sauvés. Nicolas Henry va photographier cette famille en prenant en compte leur histoire, leurs traditions et leurs croyances. Un documentaire de Sibylle d’Orgeval.