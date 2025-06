Documentaire

Le Taj Mahal, construit par Shah Jahan pour sa défunte femme Mamuntaz Mahal est l’un des monuments les plus connus du monde, joyau de pierre hérité de la civilisation des grands moghols, ces empereurs musulmans venus d’Asie centrale, qui régnèrent sur l’Inde pendant plus de trois siècles. Cités, palais, miniatures, tombeaux et mosquées de l’Inde du nord racontent encore leur histoire grandiose. Le Qutub Minar de Delhi, date du début du 13e siècle, l’époque des premières dynasties musulmanes indiennes. Plusieurs dynasties se sont succédées avant l’arrivée du souverain Bâbur, le premier des grands moghols. Elles venaient principalement d’Afghanistan, et de Turquie …