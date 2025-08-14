Documentaire

A l’est du Cambodge s’étend le territoire des dernières ethnies Phongs, un peuple qui a su préserver sa culture et ses traditions. Les Phnongs sont célèbres pour leur spiritualité, la médecine traditionnelle et l’agriculture.

Chez les Phnongs il n’y a pas d’écriture, tout se transmet oralement. Ainsi leur culture unique risque aujourd’hui de se perdre, mais il reste encore quelques villages et quelques habitants qui se souviennent et nous racontent…

Documentaire : Traits d’union – Cambodge

Réalisation : Alexandre Mostras

