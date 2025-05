Documentaire

Malheureusement, la culture artisanale du bois des Zafimaniry est en voie de disparition, partageant le même sort que la forêt dont elle dépend. Suivez Dadamundgi et les autres âmes jeunes et sages du village qui tentent de maintenir la tradition séculaire d’une région. Soyez témoins de l’engagement de ces hommes envers le rôle central que la nature a fini par jouer dans tous les aspects de leur vie. Dans le sud-est de Madagascar vivent les Zafimaniry. Cette communauté de forestiers et d’artisans est la dernière dépositaire d’une culture originelle du travail du bois, jadis répandue dans toute l’île. Leur savoir-faire est reconnu pour les motifs géométriques délicats et poétiques qu’ils taillent dans le bois, reflétant leur histoire, leur croyance et leur culture. Un documentaire de Jérôme Ségur.