Olympe de Gouges, née Marie Gouze en 1748 à Montauban, reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire des droits des femmes. À une époque où les voix féminines étaient marginalisées, elle a su imposer ses convictions avec une rare détermination.

Militante infatigable, elle a consacré sa vie à dénoncer les inégalités entre les sexes et à exiger justice et équité, même lorsque cela mettait sa propre vie en danger. Sa pensée, audacieuse et visionnaire, a traversé les siècles pour devenir un repère dans l’histoire du féminisme.

Une plume engagée contre le patriarcat

Olympe de Gouges est surtout célèbre pour son œuvre fondatrice, La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, publiée en 1791.

Dans ce texte manifeste, elle dénonce vigoureusement l’exclusion des femmes du champ politique et juridique. En reprenant les articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle les réécrit pour qu’ils intègrent pleinement les femmes, affirmant ainsi leur droit à l’égalité absolue.

« En 1791, très peu de femmes osaient défier la Révolution sur le terrain de l’égalité des sexes. Olympe en a fait un combat personnel. »

Cette réécriture radicale ne se limite pas à une dénonciation : elle est une véritable proposition d’alternative sociale. Le préambule de son texte commence d’ailleurs par une phrase devenue mythique : « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. »

En une formule, elle bouleverse les fondements d’une société encore ancrée dans le patriarcat.

Un combat élargi à toutes les formes d’oppression

Olympe de Gouges ne limite pas son engagement à la cause féminine.

Profondément humaniste, elle étend sa lutte aux autres injustices majeures de son époque, notamment l’esclavage. Dans Réflexions sur les hommes nègres, elle dénonce la traite transatlantique et appelle à la reconnaissance de l’humanité des personnes réduites en esclavage.

« Olympe de Gouges est l’une des premières Françaises à articuler la question de l’esclavage dans une perspective universelle des droits humains. »

Elle milite également pour le droit au divorce, l’accès à l’éducation pour tous, et des réformes visant à améliorer les conditions de vie des classes populaires. Sa vision est inclusive, dépassant les frontières de genre, de race ou de classe sociale, avec un souci constant de justice.

Une femme libre, punie pour ses idées

Malgré son esprit progressiste et ses contributions intellectuelles majeures, Olympe de Gouges est rejetée, ridiculisée, puis persécutée par une société encore profondément conservatrice. Son activisme dérange, car il remet en cause l’ordre établi, et son franc-parler la rend vulnérable aux accusations de subversion.

« Elle se fait de nombreux ennemis, tant chez les révolutionnaires radicaux que dans les milieux plus modérés, pour avoir osé prendre la parole en tant que femme. »

En 1793, en pleine Terreur, elle est arrêtée et rapidement jugée pour ses idées politiques. Son soutien aux Girondins, perçus comme trop modérés, et son insistance à réclamer une place pour les femmes dans la République, scellent son sort.

Elle est guillotinée le 3 novembre 1793, devenant ainsi l’une des nombreuses victimes de la violence révolutionnaire.

Une mémoire longtemps effacée, aujourd’hui honorée

Pendant des décennies, Olympe de Gouges a été ignorée, voire effacée, des récits officiels de l’histoire. Ce n’est que récemment que son rôle fondamental dans l’évolution des droits humains a été redécouvert et valorisé.

Aujourd’hui, elle est célébrée comme une pionnière du féminisme moderne, une femme qui, à contre-courant de son temps, a su poser les bases d’un discours d’égalité encore d’actualité.

« En 2013, une proposition a été déposée pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, symbole d’une reconnaissance nationale méritée. »

Son courage, sa lucidité et sa capacité à formuler des idées nouvelles dans un monde hostile font d’elle une source d’inspiration pour les générations actuelles. Elle nous rappelle que chaque avancée sociale a un prix, et que la parole des femmes ne peut être réduite au silence sans conséquences.