Podcast

Franck Ferrand nous plonge, aux côtés de ses invités, dans la vie de Louis XV, un roi prospère… Monarque de la dynastie des Bourbons, il est souvent décrit comme un roi prospère de par son règne qui a duré près de 59 ans, de 1715 à 1774. Son accession au trône à l’âge de cinq ans après la mort de son arrière-grand-père Louis XIV, a initié une ère de transition pour la France, caractérisée par des développements sociaux, politiques et économiques significatifs.

Dès le début de son règne, Louis XV a été confronté à des défis majeurs, notamment l’héritage d’un État endetté et les conséquences de la guerre de Succession d’Espagne. Toutefois, sous sa gouvernance, la France a connu une période de relative stabilité et de prospérité. Louis XV a su s’entourer de conseillers compétents, tels que le cardinal Fleury, qui ont contribué à stabiliser les finances royales et à réformer l’administration.

Sur le plan économique, le règne de Louis XV a été marqué par des avancées significatives. L’agriculture, pilier de l’économie française à l’époque, a bénéficié de réformes visant à améliorer les rendements et à moderniser les pratiques agricoles. De plus, le commerce et l’industrie ont connu un essor, favorisé par une politique de protectionnisme économique et par le développement de nouvelles industries telles que la soie et la porcelaine.

Sur le plan culturel, le règne de Louis XV a été une période de rayonnement pour les arts et les sciences en France. La cour de Versailles est devenue un centre intellectuel et artistique majeur, attirant des artistes, des écrivains et des savants de toute l’Europe. Sous le patronage royal, des œuvres emblématiques ont été réalisées, comme les peintures de François Boucher et les compositions musicales de Jean-Philippe Rameau.

Cependant, malgré ses succès, le règne de Louis XV a également été entaché par des revers et des controverses. Les guerres coûteuses, telles que la guerre de Sept Ans, ont épuisé les finances de l’État et affaibli sa position sur la scène internationale. De plus, des problèmes sociaux, tels que les inégalités croissantes et les tensions entre la noblesse et le peuple, ont contribué à fragiliser le système politique français.