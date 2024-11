Podcast

Franck Ferrand revient aujourd’hui sur une figure souvent caricaturée de l’histoire de France : Henri III, le dernier roi Valois, assassiné en 1589.

En compagnie de l’historien Jean-François Solnon, il s’intéresse à la personnalité et aux grands événements de la vie de ce souverain plus complexe et plus fin politique que sa réputation ne le laisse entendre.