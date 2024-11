Podcast

En 1709, la France vit les dernières années du règne de Louis XIV. Pris dans la fameuse guerre de Succession d’Espagne, le pays est exsangue, d’autant plus que l’hiver est l’un des plus rudes depuis des décennies. Le port de Marseille est pris par les glaces, les chariots à bœufs traversent la Garonne complètement gelée, et les récoltes sont catastrophiques. Tant et si bien que des révoltes éclatent dans le royaume : des rumeurs courent sur l’assassinat du « tyran Louis » et sur la prochaine réunion des états généraux. La Bastille même est menacée… Pourquoi et comment les institutions monarchiques ont-elles tenu en dépit de cette crise inouïe ? Pourquoi la révolution n’a pas eu lieu ?