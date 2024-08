Documentaire

Dans ce nouveau numéro inédit, Stéphane Bern nous emmène en Ecosse à quelques kilomètres d’Édimbourg, devant ce qu’il reste du palais de Linlightgow où Marie Stuart voit le jour le 8 décembre 1542. Six jours plus tard le malheur, qui ne la quittera jamais, lui enlève brutalement son père : le roi Jacques V s’effondre, probablement des suites du choléra. Ainsi commence le sombre destin d’une femme fière et tragique, à la volonté de fer, une passionnée dont le romancier Stefan Zweig va merveilleusement écrire la légende : « vouloir juger quelqu’un subjugué par la passion », écrit-il, « serait aussi absurde que de demander des comptes à un orage ou traduire en justice un volcan !… » Nous allons partager ce destin extraordinaire, qui a tant inspiré les auteurs dramatiques, et revivre le parcours chaotique d’une reine catholique dont la foi et la terre d’Ecosse sont les deux piliers « non négociables ».