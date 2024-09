Podcast

Mille fois représentée et analysée, Marie-Antoinette semble indémodable. Figure mouvante selon les inclinaisons politiques, elle est tantôt dévote, tantôt frivole. Présentée comme une femme banale confrontée à la tragédie sous la plume de Stephan Zweig, elle acquiert un statut d’icône glamour dans le film de Sofia Coppola de 2006. Face à cette profusion de visages, est-il seulement possible d’approcher la véritable personnalité de la souveraine ?Au micro de Storiavoce, Charles-Éloi Vial propose de renouveler le portrait de la dernière reine de France. Grâce à une méthodologie quiemploie exclusivement des sources primaires, l’historien et paléographe parvient à faire émerger une Marie-Antoinette qui formule une pensée politique propre et qui ne se résume pas à une caricature.