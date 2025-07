Documentaire

Atahualpa est le symbole de tout le pays. Il fut le dernier empereur inca libre. Les Espagnols l’ont tué en 1533. A peine enterrée par ses bourreaux, sa dépouille fut dérobée par les derniers résistants incas. Depuis, personne ne sait où se trouve la momie du « Fils du Soleil ». Tamara Estupiñan Viteri, une historienne équatorienne, chercheuse pour l’Institut français d’études andines (l’Ifea), vient de mettre fin à ce mystère. Après 10 années de recherches, elle croit avoir localisé la sépulture de l’empereur. Le trésor se trouverait sur les flancs de la cordillère des Andes, à 1020 mètres d’altitude, à 70 km au sud de Quito. L’enquête de Tamara nous mènera dans les monastères de Quito, les archives secrètes catholiques et les Andes incas. Il faut faire vite car les pilleurs de tombes et les trafiquants d’objets pré-colombiens ont également le même rêve : trouver le fabuleux trésor d’Atahualpa et ses centaines de kilos d’or et d’argent.

Un documentaire de Jean-Christophe Brisard.