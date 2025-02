Conférence

Situé à l’angle de la cour de Marbre et de la cour royale, le cabinet de travail de Louis XV et Louis XVI retrouve son éclat d’origine après plusieurs mois de travaux. Son décor, considéré comme l’un des plus beaux décors rocaille du Château, avait perdu au fil du temps sa splendeur. Le projet de restauration a permis de la lui rendre, tout en conservant et en remettant en valeur son authenticité. Quelle est l’histoire de cette pièce ? Quels détails de décoration ou d’aménagement le chantier a-t-il révélé ? Yves Carlier, conservateur général du patrimoine au château de Versailles, revient pour vous sur la restauration de ce joyau, pièce emblématique du Château.