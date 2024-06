Conférence

Au Siècle des Lumières, espions et agents secrets agissent dans l’ombre. En Europe et dans les colonies, près des champs de bataille ou dans des opérations lointaines, ils servent leurs intérêts et ceux de leurs protecteurs, officiers et ministres. Suscitant le mépris, ils sont pourtant indispensables pour leurs commanditaires…

Quelle image ces personnages aussi fantasmés que décriés, ont-ils laissé à la postérité ? Stéphane Genêt, agrégé et docteur en histoire, producteur du podcast « T’as qui en histoire ? » et auteur de Espions des Lumières. Actions secrètes et espionnages militaires sous Louis XV (Nouveau Monde, 2017), vous propose de nuancer les idées reçues qui entourent cette fonction et de décoder les méandres de l’espionnage du XVIIIe siècle…