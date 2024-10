Conférence

De la principauté de Moscovie à la Russie éternelle, le pays des tsars et des cosaques est porteur d’un imaginaire empreint de traditions et d’une volonté d’expansion. Mais quelle est la réalité de cette contrée dirigée par la maison des Romanov ? Qu’apportèrent les autocrates éclairés que furent Pierre le Grand et Catherine II ? La Russie était-elle devenue une puissance européenne à l’égale de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles ? Que reste-il de ces échanges intellectuels, artistiques, diplomatiques et industriels ?