Conférence

Peindre pour le Roi répond nécessairement à des besoins et des attentes particulières. Mais que signifiait exactement peindre pour Louis XIV ? De quelle marge de manœuvre les peintres disposaient-ils pour répondre aux commandes ? Comment construire une carrière au service du pouvoir royal ? Quels rapports se nouent entre le souverain et ses artistes favoris ? Des Gobelins à Versailles en passant par les bancs de l’Académie royale de peinture et de sculpture, Matthieu Lett, docteur en Histoire et spécialiste de la production artistique dans les cours princières, vous présente quelques-uns des principaux enjeux de la création artistique sous le règne du Roi-Soleil.